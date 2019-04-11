Son Dakika Haberleri: Çankırı Belediyesi'nden Buzağının Hayatını Kurtaran Operasyon

Çankırı Belediyesi'nden Buzağının Hayatını Kurtaran Operasyon

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Buzağılar Ölmesin" kampanyasına bir destek de Çankırı'dan geldi.

Çankırı Belediyesi'nden Buzağının Hayatını Kurtaran Operasyon, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Buzağılar Ölmesin" kampanyasına bir destek de Çankırı'dan geldi.

Çankırı merkeze bağlı Ünür köyünde dışkılayamama sorunu yaşayan yeni doğmuş buzağının imdadına Çankırı Belediyesi yetişti. Belediye veteriner hekimi tarafından operasyona alınan sarı buzağının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çankırı Belediyesi veteriner hekimine dışkılayamama sorunu ile getirilen iki günlük buzağı, acil müdahale ile kurtarıldı. Yapılan tetkikler ve muayene sonucu "doğumsal anüsün şekillenmemesi" tanısı konulan sarı buzağı, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde acilen ameliyata alındı. Doğumsal bir anomali ile dışkılayamayan buzağı, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Buzağının sahibi ise veteriner hekime ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e teşekkür etti. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:30 Kaynak: İHA
Çankırı, Güncel
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