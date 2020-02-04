Çankırı Belediyesi'nden Elazığ ve Malatya'ya destek - Son Dakika
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Çankırı Belediyesi'nden Elazığ ve Malatya'ya destek

6 saat önce

Çankırı Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar tır ile yola çıktı.

Çankırı Belediyesi'nden Elazığ ve Malatya'ya destek, System.String[]

Çankırı Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar tır ile yola çıktı.


Çankırı Belediyesi tarafından başlatılan depremzedeler için yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş katkıda bulundu. Çankırı Belediyesi Hilal Masa'da toplanan eşyalar bugün bölgeye gitmek üzere hareket etti. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere Çankırı halkı olarak belediyemizin öncülüğünde kardeşlerimize katkı sağlayalım istedik. Ölenlere rahmet diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Allah kederli günleri, doğal afetleri bir daha yaşatmasın. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bir nebze yaraya merhem olabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Her zaman biz Çankırı halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanabilecek doğal felaketlerde halkımıza elimizden geldiğince katkı sağlamak adına yanındayız. Kazasız belasız inşallah kamyonumuz gider gelir. Bugünlerde bizim Türk toplumu olarak neler yapabileceğimizi herkese göstermiş olduk. Genelde yakacak, yiyecek, kıyafet gibi malzemeler toplandı" dedi.


Dualarla yola çıkan tırın kısa sürede depremzedelere ulaşması hedefleniyor - ÇANKIRI

Malatya, Çankırı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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