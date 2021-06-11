Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti - Son Dakika

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çankırı Belediyes'nden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız.

Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çankırı Belediyes'nden Haftanın Özeti'ni izlemek için aşağıda yer alan videoyu tıklayınız. Haber tarihi: 2021-06-11 Son eklenen 10 haber: Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı

Son Dakika

Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı

Lise öğrencilerine karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek

Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız

Yolun sonu final olsun! EURO 2020, İtalya-Türkiye karşılaşmasıyla başladı

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

DSÖ'den maskeyi çıkarmayı bekleyenlere kötü haber: Herkes aşı olsa da takılmalı

Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL