Yapılan hasadın ardından yaklaşık 5 ton mahsul elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Esen, "Elde edilen ürünleri fabrikaya göndereceğiz. Orada yağa dönüştürülerek şişelenen ürünleri de buğday üretiminde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı - Son Dakika

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