Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı Çankırı Belediyesi'nin Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğü ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan hibe destekli Çankırı Kent Merkezinin "Turizm Cazibe Alanı Haline Getirilmesi" projesi kapsamında düzenlediği Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçlandı. 46 eserin katılımı ile gerçekleşen yarışmada; eserler ilk üçe giremezken 5 eser Mansiyon Ödülü'ne, 1 eser ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Çankırı'nın yerel kültürüne kimlik kazandırarak Çankırı'yı marka şehir yapma yolunda çalışmalar gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, "Bir şehri yanımızda nasıl taşıyabiliriz? " sorusundan yola çıkarak düzenlediği Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nı sonuçlandırdı. Proje tasarımı ve somut ürün hediyelik eşya özgün tasarımı şeklinde iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada Çankırı'nın tarihi, turistik ve kültürel özgünlüğünü, yöreselliğini, gelenek ve göreneklerini anlatan eserler belirlendi. 46 eserin gönderildiği yarışmada, yarışma jürisi ön eleme sonucunda finale kalan eserler arasından yarışma amacını ve şartlarını tam olarak karşılayan eser bulunamadığından birinci, ikinci ve üçüncü çıkmadı. Mansiyon ödülleri; Nevşehir Avanos'tan katılan Yakup Yıldırım - Kalemlik (Somut Ürün), Hatay İskenderun'dan Nazmiye Naz Öztürk- Karekod Yemek Tarifli Çankırı Haritası (Proje Tasarımı), Bilecik'ten Gizem Rukiye Öztürk- Aynalı Tablo (Somut Ürün), Adıyaman'dan Öznur Yıldırım-Ağaçkakan (Somut Ürün), İstanbul Beşiktaş'tan Selinay Girgin- Ahşap Tuz Lamba (Proje Tasarımı) eserlerine verildi. Jüri Özel Ödülü ise Malatya Doğanşehir'den katılan Fidan Taşar'ın Kırk Kadın Kase (Somut Ürün) eserine layık görüldü.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ersoy Yılmaz, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, KUZKA Temsilcisi Alperen Karakaş, Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz'ün yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, ürünleri "özgünlük, seri üretime uygunluk, Çankırı'yı yansıtan değerler, ürünün hikayesi ve ürünün kullanılabilirliği" gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, düzenledikleri yarışmaların büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını belirterek Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayan tüm yarışmacılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Esen, katılımcılara ait eserlerin Tarihi Çamaşırhane Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-22 Son eklenen 10 haber: Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması SonuçlandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer