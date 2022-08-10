Kenbağ mevkisinde atıl tarım arazisine ekilen buğdayın hasadının geçen ay yapıldığını hatırlatan Esen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin imkanlarını insanlarımızın faydasına kullanmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda üretken belediyecilik vizyonumuzla atıl arazilerimizi tarıma kazandırmak için başlattığımız projenin meyvelerini almaya başladık." dedi.

Belediye tarafından atıl arazileri tarıma kazandırmak, dar gelirli ailelere destek olmak ve vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamda Kenbağ mevkisinde belediyeye ait 267 dönüm araziye ekilen buğday, hasadın ardından işlenerek un haline getirildi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı Belediyesince atıl arazilere ekilen buğday una dönüştürüldü - Son Dakika

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