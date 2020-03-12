Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı - Son Dakika

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

6 saat önce

Çankırı Belediyesi personeli İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Çankırı Belediyesi personeli İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye personeli mesaiye başlamadan önce belediye binası önünde bir araya geldi.

Esen, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlığına ve Türk askerine olan inancı ile İstiklal Marşı'nı yazdığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın vatan, hürriyet, bayrak, istiklal, ezan gibi kutsal değerleri derin mısralarla işlediğini belirten Esen, "Bugün de görmekteyiz ki zor ve çetin dönemlerimizde milletimizi bir arada tutmaya devam ediyor ve edecektir. Milli marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ile anıyor, aziz şehitlerimizin hatırası önünde minnetle eğiliyorum. Bizler de bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde marşımızı coşku ile okuyarak mesaimize başlayalım istedik." dedi.

Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Esen, "Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çankırı Belediyesi büyük bir ailedir. Sizler de bu ailenin bir ferdi olarak, bu konuda hassasiyet göstereceğinize şüphem yoktur. Tüm çalışanlarımıza bereketli ve hayırlı mesailer diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı ve personel İstiklal Marşı okuyarak mesaiye başladı.

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]