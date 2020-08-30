Çankırı Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla online kutlama programı hazırlandı.
Çankırı Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınlarda Belediye Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk'ün sevdiği türküleri, kahramanlık türküleri ve yöresel müzikleri seslendirerek Zafer Günü'nü kutlayacak.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halk sağlığı için alınan kısıtlama kararlarına uymanın bu süreci atlatmak için önemli olduğuna vurgulayarak saat 20.00'de belediyenin sosyal medya hesabından canlı yapılacak programa tüm vatandaşları davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çankırı Belediyesinden Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü için online kutlama - Son Dakika