Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği - Son Dakika

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa ücretsiz reklam desteği sağlıyor.

Belediye tarafından hazırlanan afişlerde ilk etapta 50 işletmenin reklamı konularak, kentin farklı noktalarındaki billboardlara asıldı.

Yaklaşık 1 hafta billboardlarda kalacak afişlerle kentteki tüm esnafın reklamının yapılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce başlayan koronavirüs salgınında en büyük sıkıntıyı küçük esnafın çektiğini söyledi. Kendisinin de ticaretin içinden gelen bir belediye başkanı olduğunu belirten Esen, her zaman esnafın sıkıntılarını giderme arayışı içinde olduklarını anlattı.

Esnafa yardımcı olabilmek için Meclis kararıyla su ücretlerinde indirim yapıldığını, kira desteğinde bulunulduğunu aktaran Esen, "Yerel esnafımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Billboardlarda reklamlarını yaptık. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum ama belediyemizin yaptığı hizmetlerden ziyade bugün esnafa destek olma günü diye billboardlarımızın tamamını ticaret yapan esnaf arkadaşlarımıza tahsis ettik." diye konuştu.

Kentte esnaflık yapan Ömer Doğan da ücretsiz reklam desteğinden memnun olduğunu, işlerine fayda sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Çankırı'da 18 yıldır esnaflık yapan Murat Gücükçapraz ise reklam desteğinden dolayı Belediye Başkanı Esen'e teşekkür etti. Çalışmanın kendilerine fayda sağlayacağını belirten Gücükçapraz, "Salgın yüzde 50 etkiledi bizi. İnşallah güzel günleri bekliyoruz. Her inişin bir çıkışı var, inşallah iyi olacak." ifadesini kullandı.