Çankırı Belediyesinden Yaşlılar İçin İki Yeni Proje
29 dakika önce
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yeni dönemde yaşlılar için iki yeni projesi olduğunu bildirdi.
Çankırı
Belediye Başkanı Hüseyin Boz
, yeni dönemde yaşlılar için iki yeni projesi olduğunu bildirdi.
Boz, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı hizmetleri kapsamında İkinci Bahar Yaşam Merkezi Projesi ile huzurevi sakinleri için Bocce Sahası projeleri bulunduğunu belirtti.
Gerçekleştirilen hizmetlerle yaşlıların yaşama sevinçlerini artırmak ve dualarını almak istediklerini aktaran Boz, şunları kaydetti:
"Günlük yaşam faaliyetlerini yapmakta engeli olmayan yaşlı vatandaşların sosyalleşmeleri için İkinci Bahar Yaşam Merkezi yapacağız. Projenin içerisinde spor salonu, beceri ve el sanatları için faaliyet atölyeleri, kuaför salonu, revir, mescit, çay ocağı, kütüphane, güvenlik ve idari binalar ile oturma bankları ve kameriyelerin olduğu bir park alanını yer alacak. Huzurevi sakinlerinden gelen talep üzerine de huzurevi bahçesine bocce sahası kurmaya başladık."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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