Çankırı Belediyesine Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği - Son Dakika
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Çankırı Belediyesine Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği

28.03.2022 16:49
Çankırı Belediyesine Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "Çankırı'da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi"nin Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "Çankırı'da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi"nin Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 Yılı Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Japonya Büyükelçiliği'nin 340 proje başvurusu içinden seçilen ve hibe desteği almaya hak kazanan 8 projenin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Program kapsamında Çankırı Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında protokol imzalandığı aktarılan açıklamada, protokole göre, Çankırı'daki engelli bireylerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak, hastaneye ve resmi kurumlara gitmelerini kolaylaştırmak amacı ile temin edilecek ulaşım aracı için 46 bin 744 dolar hibe desteği sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Özellikle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımız için hizmetlerimizin 'ulaşılabilir' olması, çalışmalarımızın sürdürülebilirliği ve avantaja çevrilmesi açısından mühimdir. Engeli olan vatandaşlarımız için ulaşım aracı temini ile ilgili projemiz, toplumumuzun her kesimi için gösterdiğimiz gayret ve hassasiyetin somut kanıtıdır. Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu projemizin gerekliliğine en az bizim kadar inandığı için Büyükelçilik nezdinde dost ülke Japonya'ya en derin saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Belediyesine Japonya Büyükelçiliği'nden hibe desteği - Son Dakika


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