Çankırı beyaza büründü - Son Dakika

Çankırı beyaza büründü

17.01.2021 16:18

Çankırı beyaza büründü Çankırı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Çankırı beyaza büründü

ÇANKIRI - Çankırı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı dün gece saatlerine başladı. Sabaha dek süren kar yağışıyla birlikte kent merkezi tamamen beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda evlerinde olan vatandaşlar da sabah kar sürprizi ile uyandı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri fotoğrafları sosyal medyalarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı beyaza büründü
Çankırı beyaza büründü
Çankırı beyaza büründü
Çankırı beyaza büründü

Çankırı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çankırı beyaza büründü - Son Dakika


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