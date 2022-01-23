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Çankırı beyaza büründü - Son Dakika

Çankırı beyaza büründü

23.01.2022 22:44

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinde etti 2 gündür etkili olan kar yağışı Çankırı'yı beyaza bürüdü Çankırı'da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinde etti

2 gündür etkili olan kar yağışı Çankırı'yı beyaza bürüdü

ÇANKIRI - Çankırı'da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan kar yağışı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar uyarısının ardından, önceki gün Çankırı'da başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Çankırı'da 2 gündür devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının yağmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, kar yağışının devam etmesini istediklerini söyledi. Kar yağışı ile beyaza bürünen Çankırı, havadan görüntülendi.

"İnşallah daha çok kar yağar"

Kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirten Ali Eren İğde isimli vatandaş, "Çankırı'da uzun zamanda sonra kar yağdığı için çok mutluyuz ama karın getirdiği olumsuzluklar da var. Çankırı Belediyesi bu olumsuzluklarla güzel mücadele ediyor. Yol temizleme çalışmaları, kaldırım temizleme çalışmaları gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Bu konuda bir aksaklık görmedim. Çankırı'ya kar yakışıyor, umarım uzun bir süre daha yağar" dedi.

" ulaşım da aksaklıklar var"

Kar sebebi ile yaşanan olumsuzlukların kendisini zorladığını belirten Betül Çiçek ise, Hava soğuk ve her yer ıslak olduğu için çokta mutlu değilim. Bu durum bizi biraz zorladı, yurdun okula uzak olması ve ulaşımda aksaklıklar olması bizi biraz zorluyor ama bazı arkadaşlar ise çok sevindi. Onlar için de güzel olduğunu düşünüyorum." Dedi.

"3 senedir buradayım hiç böyle yağmamıştı."

3 sene sonda kentte ilk kez yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Mert Ennice isimli vatandaş, "Uzun zamandan sonra Çankırı'da kar görüyoruz, 3 senedir buradayız hiç bu kadar kar yağmamıştı, bu durum bizim için gayet eğlenceli oluyor, bir sürü eğlenen insanı görebiliyoruz. kar yağışı umarım uzun süre daha devam eder, karın yağması ile havada ısındı" şeklinde konuştu.

Çankırı beyaza büründü
Çankırı beyaza büründü
Çankırı beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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