ÇANKIRI Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇANKIRI Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret - Son Dakika

ÇANKIRI Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

6 saat önce

Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaretÇANKIRI'da, 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ediyor.

Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

ÇANKIRI'da, 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ediyor. Dernek Başkanı Engin Çimen, "Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi.

Çankırı'da, geçen yıl kurulan 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, her hafta sonu bir araya gelerek düzenlenen bisiklet turuna katılıyor. Dernek üyeleri yaklaşık 1,5 ay önce ise, il genelinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etmeye karar verdi. Bir araya gelen dernek üyeleri, bisikletleri ile kilometrelerce pedal çevirerek, şehit kabirlerini ziyaret edip, dua ediyor. Şu ana kadar 30 şehit kabrini ziyaret eden bisiklet tutkunları son olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çankırı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

'TÜM ŞEHİT KABİRLERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ'

Dernek Başkanı Engin Çimen, derneği bisiklet kültürünü herkese aşılamak için kurduklarını, zaman zaman şehir içinde ve dışında etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Şehitleri unutmadıklarını söyleyen Çimen, "Şehrimizde rahatça yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi anmak için faaliyet başlattık. Şu ana kadar 30'a yakın şehidimizi mezarı başında ziyaret ettik. Kulüp olarak ve bireysel olarak şehitlerimizi ziyaret ettik ve Çankırı genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret edeceğiz. Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi.

'BİSİKLETLE GİDİYORUZ'

Dernek üyesi Okan Sütçüoğlu ise, il genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,5 ay önce şehit kabirlerimizi ziyaret etmeye başladık. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneğinden aldığımız liste ile planlı şekilde hareket ederek, şehit kabirlerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit kabirlerimize bisikletle gidiyoruz, başka araç kullanmıyoruz. Şehitlerimize bisikletle giderken bir güç sarf ederek, emek vererek gitmenin daha doğru olduğunu düşündük. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Bundan sonra da kabir ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Böyle anlamlı bir haftada Çankırı Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimize dua ettik" diye konuştu. Dernek üyesi Koray Şimşek de, ziyaretleri manevi hissiyatla yaptıklarını ifade etti.

ÇANKIRI Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:59:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANKIRI Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]