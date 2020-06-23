Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan, 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.54'te meydana geldi. Depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. İlçede kısa süre paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:26 Kaynak: DHA
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