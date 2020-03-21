Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.
Vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar, alkışın yanı sıra ev ve iş yerlerinin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da evinin balkonunda ailesiyle birlikte sağlık çalışanlarına destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:32 Kaynak: AA
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