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Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

19.02.2022 01:18

Son dakika habere göre Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü Çankırı D00 karayolunda İstanbul'da yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

ÇANKIRI - Çankırı D00 karayolunda İstanbul'da yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, hafif kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

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Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü Kara yollarında durum Kara yollarında durum

İstanbul, Çankırı, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan İBB'ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü - Son Dakika
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