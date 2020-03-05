Çankırı'da 1 ihraç polis FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

ÇANKIRI merkezli 5 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 6 polisten 1'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Çankırı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Bilecik ve Tokat'ta yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 6 polis gözaltına alındı. Kente getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.