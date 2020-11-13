Çankırı'da 1 köy daha karantina altında - Son Dakika

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı İn köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Ilgaz Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla ilçemize bağlı İn köyünde Covid-19 vakalarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından 13 Kasım Cuma günü saat 17.00 itibari ile köy 14 gün süre ile karantina altına alınmasına ve köye giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ÇANKIRI