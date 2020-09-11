Çankırı'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Orta Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Elmalık köyünde koronavirüs pozitif vakalarının yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında bugün 17.00'den itibaren karantina uygulaması başlatılacağı belirtildi. Kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edileceği, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.