Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak - Son Dakika

Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak

23.10.2020 18:15
Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak, System.String[]

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi arasında, "mesleki eğitim merkezi" sözleşmesi imzalandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi arasında, "mesleki eğitim merkezi" sözleşmesi imzalandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 234 bin lira yatırım bedeliyle kurulacak eğitim merkezinde sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilecek.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, istihdamın Türkiye'nin önemli ve öncelikli meselelerinden olduğunu söyledi.

Çankırı'da istihdama katkı sunacak her türlü projeyi destekleyeceklerinin altını çizen Ayaz, "Sahada bir tarafta işsizlik, diğer tarafta da işçi bulamayan işveren profili var. Bu iki çizgiyi bir türlü kesiştiremiyoruz. İnşallah hayata geçecek bu tesis, bu alandaki açığı kapatmaya, istihdama, üretime katkı sunmaya büyük katkı yapacaktır." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Derdimiz Çerkeş'i imar ve ihya etmek. Bu anlamda da Çankırı kalkınmada öncelikli bölgelerde olduğu için ve OSB bulunmasından dolayı 6. bölge teşviği alan bir nokta. Batıya doğru en son kapımız Çerkeş." diye konuştu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise yapılan projelerle gelecek nesillere en iyi iş imkanlarını sağladıklarını vurguladı.

Çerkeş OSB'de 11 sanayicinin faaliyet sürdürdüğünü anlatan Sopacı, "Mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolarlık yatırım yapılmış, 1200 çalışanımızla gelişen OSB'nin ilçemize, bölgemize ve Çankırı'mıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Program kapsamında OSB ile çalışmalarımızı yürüttük ve bir proje geliştirdik. İmalat sanayisinin geliştirilmesine yönelik ileri seviye mesleki eğitim merkezi kurulması projesini tasarladık. Bu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerelde de uygulamasını kalkınma ajanslarının yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunduk. Proje kapsamında metal teknolojileri, ileri seviye kaynak teknolojileri, CNC operatörlüğü, çorap makineleri ve forklift operatörlüğü ile temel makine bakımına yönelik her türü eğitimin altyapısı hayata geçirilecektir. Proje bütçesinin 1 milyon 100 bin lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sağlamaktadır. Proje ile Çerkeş ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından mesleki eğitim merkezi projesinin hayata geçirilmesi için taraflar arasında protokol imzalandı.

Daha sonra OSB'ye giden Ayaz ve Çivitcioğlu ile beraberindekiler, bir fabrikanın temel atma törenine katıldı, bölgede faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Çankırı, Çerkeş, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi         
17:42
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da 1 milyon 234 bin lira bedelle mesleki eğitim merkezi oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei