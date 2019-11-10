Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları
Son Dakika Güncel Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları

Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları

7 saat önce

Orta ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları düzenlendi.

Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları, System.String[]

Orta ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları düzenlendi.

Orta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orta Stadı'nda düzenlenen müsabakalarda, 100, 800 ve 1000 metre atletizm yarışları gerçekleştirildi.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü sayı ve özlemle andıklarını söyledi.

Etkinliğin yapılmasına emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmalarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anan, yarışmalarda yüreklerini ortaya koyan çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Böylesi anlamlı bir organizasyonda katılımın çok olması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Yapılan yarışma sonucu, 100 metre küçük kızlar kategorisinde Yağmur Kabacalı, küçük erkekler kategorisinde Kadir Doğan birinci oldu. 800 metre küçük kızlar kategorisinde Döndü Bilgin birinci olurken 1000 metre küçük erkekler kategorisinde Adem Bilgiç birinci oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Atletizm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:35:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]