Çankırı'da, 1094 kişi ve kuruluşa 1 milyon liradan fazla 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Çankırı'da, 1094 kişi ve kuruluşa 1 milyon liradan fazla 'koronavirüs' cezası
ÇANKIRI Valiliği, kentte yapılan koronavirüs denetimlerinde, tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL ceza uygulandığını açıkladı.
ÇANKIRI Valiliği, kentte yapılan koronavirüs denetimlerinde, tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL ceza uygulandığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Takip Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Koordinesinde 17 araç ve 233 personel ile Covid-19 testi pozitif olanlar ve temaslı olanların takip işlemi sürekli olarak yapılmaktadır. Yapılan takipler sonucu karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye TCK'nın 195'inci maddesi gereğince bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
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