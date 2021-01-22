Çankırı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi - Son Dakika

Çankırı'da "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

22.01.2021 13:57
Çankırı'da

Çankırı'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Çankırı'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Çankırı'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Abdülhalikrenda Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmete girdi.

Vali Abdullah Ayaz, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülke genelinde gerçekleşen dönüşümün ve devrimin açılışına şahitlik ettiklerini söyledi.

Acil durum, doğal afet gibi hadiselerin hayatın bir gerçeği olduğuna işaret eden Ayaz, "Bunlara hazırlıklı olmamız en büyük amacımız. Bakanlığımız ve Bakanımızın da büyük önem verdiği, son yıllarda 112 Acil Çağrı Merkezlerini dönüşüm projesini başlatmış olduk. İnşallah 55'inci il olarak 112 Acil Çağrı Merkezimizi devreye almış oluyoruz. Önümüzdeki süreçlerde acil durumlara müdahale edecek birimlerimizin daha iyi koordine olmasını, hizmetin daha iyi sunulmasını, hem arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat şekilde acil durumlarda merkezimize ulaşmasını ve koordine olmasını sağlamış olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da açılan tesisle artık vatandaşların aklında tek bir numara olacağını dile getirerek, "Koordinasyon çok iyi şekilde sağlanacak. Herhangi bir trafik kazasında 112'yi aradığında orada sağlık ekibinin olması gerekiyorsa arkadaşlar gerekli çalışmalarını yapacaklardır." dedi.

Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarik Bahadır da 112 Acil Çağrı Merkezi arandığı anda arayan kişinin konumunu 8 metre sapmayla alabildiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Vatandaş bulunduğu yeri tarif edemese bile acil çağrı hizmetini, konumu sayesinde kurumlarımız vermiş olacak. Yazılımları devam ediyor. Telefon altyapısı üzerinden ulaşma imkanı olmadığında data hatları üzerinden erişim sağlayan bir sistem üzerinde çalışılıyor. İlerleyen zamanlarda Çankırı'mızda da istendiğinde vatandaşlarımız indireceği bir uygulama üzerinden acil çağrılarını merkezimize iletebilecekler. Nasip olursa şubat ayı sonuna kadar 70 ilimizde acil çağrı merkezleri hizmet vermeye devam edecek. Bakanımızın talimatı doğrultusunda haziran ayının sonuna kadar 81 ilimizde acil çağrı merkezlerimiz hizmet vermeye başlayacak. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 81 ilimizde merkezlerimizin açılışı yapılacak."

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi - Son Dakika


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