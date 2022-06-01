112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

01.06.2022 16:13

Çankırı'da 112 Acil Çağrı Merkezine ait aracın çaya devrilmesi sonucu merkez müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da 112 Acil Çağrı Merkezine ait aracın çaya devrilmesi sonucu merkez müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Fatih Korkmaz idaresindeki 18 AN 737 resmi plakalı otomobil, Abdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak Deveciler mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten çaya yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Toros, müdürlük personeli olduğu öğrenilen Rahmi Uzunca, Ahmet Çalışkan ve Merve Başer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI 112 PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOMOBİL TAKLA ATIP, ÇAYA DÜŞTÜ 5 YARALI Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:33:58. #1.13#
SON DAKİKA: 112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement