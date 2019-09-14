Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 13. deprem meydana geldi
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Çankırı'da 13. deprem meydana geldi

37 dakika önce

Çankırı art arda sallanmaya devam ediyor.

Çankırı'da 13. deprem meydana geldi, System.String[]

Çankırı art arda sallanmaya devam ediyor. Bugün Çerkeş ilçesinde meydana gelen deprem sayısı 13'ü buldu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te yerin 10.25 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu son depremle birlikte bugün ilçede meydana gelen deprem sayısı 13'ü buldu. Depremlerde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. - ÇANKIRI

Çankırı, Çerkeş, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
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