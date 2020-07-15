Çankırı'da 15 Temmuz anıldı - Son Dakika

Çankırı'da 15 Temmuz anıldı

Çankırı'da 15 Temmuz anıldı -Çankırı Valisi Abdullah Ayaz; -"15 Temmuz'u muhakkak ki ne unutacağız ne de unutturmayacağız" Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Çankırı'da 15 Temmuz anıldı

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-Çankırı Valisi Abdullah Ayaz;

-"15 Temmuz'u muhakkak ki ne unutacağız ne de unutturmayacağız"

ÇANKIRI - Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Çankırı Şehitliğinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitlik Anıtına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından çelenk bırakıldı. Şehitlikte bulunan şehit kabirlerine de programa katılan protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Şehitlik programı sonrasında Taşmescidde açılan sergiye katılan protokol üyeleri 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafları inceledi. Sergide açıklamada bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Malumunuz çok önemli bir gün kapsamındaki etkinlikler için buradayız. 15 Temmuz'u muhakkak ki ne unutacağız ne de unutturmayacağız. Ama dediğim gibi sizlerin huzurunda bir kez daha şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. Uzun ömürler diliyorum ben kendilerine. Dediğim gibi bu ve benzeri etkinliklerle İnşallah 15 Temmuz ihanetini bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde aktarma gayretinde olacağız. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlara üniversitemize, rektör hocamıza ve güzel sanatlar fakültemize teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çankırı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırı'da 15 Temmuz anıldı - Son Dakika
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