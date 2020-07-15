Çankırı'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Çankırı'da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çankırı'da anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çankırı'da anma programı düzenlendi.

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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PYD'nin darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle Çankırı Milli İrade Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Tilavet sonrasında konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz ihanet girişimini başarısız çıkması içimizdeki ölmez vatan sevgisinin en büyük göstergesidir. 4 yıl önce bugün meydanları dolduran vatansever milletin iradesini yok sayan bu anlayışa tüm dünyanın gıpta edeceği bir demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz'da felaketimizi projelendirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Okyanus ötesinden talimat alan FETÖ üyeleri milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu bombalar kurşunlar üzerimize yağdı" ifadelerine yer verdi.


"O gece sela sesleri uçak seslerini yendi"


AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise, "15 Temmuz diriliş gününün 4. yıl dönümündeyiz. 4 yıl önce o gece yüzlerce şehit binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek. Bir tek ay ve yıldızın istiklal ve istikbal için kendilerini siper ettikleri bir gecedir. O gece Türkiye'nin 2000li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını istikrarını küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu baş kaldırışını hazmedemeyenlerin eskiden olduğu gibi bu ülkeyi millete rağmen yönetebileceklerini zannedenlerin kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle son bir taaruza geçtiği bir geceydi. O gece sela seslerinin uçak seslerini yendiği geceydi" ifadelerine yer verdi.


"Milletimiz vatanına sahip çıkmıştır"


Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, "FETÖ terör örgütü uzun yıllar boyunca dinimizi bir istismar aracı olarak kullanılarak her türlü kirli usulle devletin bürokrasinin ordunun yargının özetle ülke yönetiminin ve toplumun tüm birimlerine sızan kanser gibi yayılan zehirli bir yapıdır. Bundan sonra da bu tür hain girişimlere kalkışacak olanlara şunu hatırlatmak isteriz ki bizde kahraman bitmez. Milletimiz bu gece darbeye teşebbüs edenlere gereğini gösterdi. Engin tecrübeye sahibiz. Aziz milletimiz, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısından sonra arkasını düşünmeden meydanlara koşmuş hainlerin önüne dikilmiş, tankların önüne yatmış demokrasiye, meclisimize vatanına sahip çıkmıştır. Şehadete eren kahramanlar cennette yerlerini almışlar kahraman gaziler vatanımıza hizmete devam etmişlerdir. Yaranlar diyarı Çankırı, aynı zamanda şehitler diyarıdır. Şehitlerimiz gazilerimiz başımızın tacı. Tüm kurum kuruluşlarımızla şehit ailelerimizin gazilerimizin hizmetinizdeyiz" dedi.


Yapılan konuşmalar sonrasında Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen sancak koşusu başladı. Program Çankırı Belediyesi ve Çankırı Müftülüğü musiki gruplarınca vatandaşlara dinleti yapıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:43 Kaynak: İHA

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