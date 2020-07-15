Çankırı'da 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika

Çankırı'da 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Anadolu'nun ilk darülhadislerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit'te 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Anadolu'nun ilk darülhadislerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit'te 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Taş Mescit'te ve bahçesinde sergilendi.

Serginin açılışına katılan Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve vatandaşlar sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Ayaz, gazetecilere, önemli bir gün kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını belirten Ayaz, " Ankara'da olmadığı için olay sıcaklığını tam olarak yaşayamamış tüm arkadaşlarımıza bunu en iyi aksettirdiği için Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum, kendilerine uzun ömürler diliyorum." dedi.

15 Temmuz ihanetini sonraki nesillere aktarma gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Ayaz, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarıyla o anı yeniden yaşıyormuş gibi hissettiklerini belirtti.

Böyle bir etkinliğin Taş Mescit'te yapılmasının da etkileyici olduğunu anlatan Ayrancı, "Hiç kimse unutmasın bu milleti kimseye teslim etmeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar hayatımızı ve feda ederek burayı savunacağız." ifadelerini kullandı.

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı - Son Dakika
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