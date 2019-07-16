Son Dakika Haberleri: Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü

2 saat önce

ÇANKIRI'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği kapsamında, binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü, System.String[]
ÇANKIRI'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği kapsamında, binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl anmaları kapsamında binlerce Çankırılı, akşam saatlerinde Kucalama Taşı mevkiinde bir araya geldi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakkları ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ezan dinmez bayrak inmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene!' sloganları eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda gerçekleşen anma programına, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen katıldı.
AK Parti'li Emin Akbaşoğlu, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydanadaki kalabalığa seslendi. Akbaşoğlu, vatan ve millet müdafaasında Çankırı'nın her zaman ön planda olduğunu söyledi. Çankırı'nın ikinci isitiklal mücadelesi sayılan 15 Temmuz'un karargahı olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın darbe gecesi talimatlarını Çankırı Ilgaz'dan ilettiğini hatırlattı.
'YAPMAMIZ GEREKEN BİRLİK VE BERABERLİĞİ SÜRDÜRMEK'
Vali Hamdi Bilge Aktaş da Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle her zaman saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bugün büyük bir felaketin, büyük bir ihanetin yıl dönümü. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, dünyanın göbeğindeyiz. Bu coğrafyada olduğumuz sürece böyle saldırılarla her zaman karşılaşacağız. Yapmamız gereken birlik beraberliğimizi sürdürmek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için okunan dualarla sona erdi.


- Çankırı
Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da '15 Temmuz' yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]