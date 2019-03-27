Çankırı'da 155 Bin 145 Seçmen Oy Kullanacak

Çankırılı 155 bin 145 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Çankırılı 155 bin 145 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.



736 sandığın kurulacağı Çankırı'da Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Çankırılılar, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



5 yılda 14 bin yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çankırı'da 155 bin 145 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Çankırı'daki seçmen sayısı 14 bin 143 arttı.



Çankırı'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 735 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 736 sandık kurulacak.



En fazla seçmen merkezde



Çankırı'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise Çankırı merkez. 61 bin 366 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 214 sandık kurulacak.



Çankırı merkezden sonra ikinci sırada 84 sandık ve 14 bin 830 seçmen ile Çerkeş, üçüncü sırada da 59 sandık ve 14 bin 328 seçmenle Orta geliyor.



En az sandık, 21 sandıkla Korgun'da, 3 bin 451 seçmen sayısı ile de en az seçmen Bayramören'de olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Atkaracalar 26 5 bin 312



Bayramören 30 3 bin 451



Çankırı merkez 214 61 bin 366



Çerkeş 84 14 bin 830



Eldivan 29 6 bin 348



Ilgaz 97 12 bin 373



Kızılırmak 33 6 bin 378



Korgun 21 4 bin 429



Kurşunlu 50 8 bin 198



Orta 59 14 bin 328



Şabanözü 44 10 bin 523



Yapraklı 49 7 bin 609

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