Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi

07.05.2022 19:27
Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 166 adet sentetik hap, 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 166 adet sentetik hap, 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesine A.S. isimli şahıstan 166 adet sentetik hap ve 1 det ruhsatsız av tüfeği, M.G. ve M.K. isimli şahıslardan ise 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Çankırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da 166 adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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