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Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi

18.02.2022 09:19
Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 17 bin 200 bandrolsüz boş makaron, bir miktar tütün ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 17 bin 200 bandrolsüz boş makaron, bir miktar tütün ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerindeki illerden batı illlerine uyuşturucu madde, kaçak ürün ve silah sevkiyatının önlenmesi amacı ile Çankırı İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapamında 14-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çok sayıda makaron ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda M.S. isimli bir şahsa ait olduğu tespit edilen 17 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 2,4 gram kıyılmış kaçak tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. R.D. ve O.K. isimli şahıslardan ise 208 gram esrar ele geçirilirken, O.Ü., ve O.K. isimli şahısların yapılan üst aramasında ise 1,89 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi
Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi

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Uyuşturucu, Çankırı, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da 17 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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