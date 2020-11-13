Çankırı'da 19,5 kilogram sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda, uygunsuz ortamda üretilen 19,5 kilogram el yapımı içki ile içkilerin muhafaza ve satışında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti

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