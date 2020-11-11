Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı
11.11.2020 15:35
ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kızılırmak Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve 77 sayılı kararıyla; İlçemiz Hacılar ve Tımarlı köyünde pozitif vaka sayısının artışı nedeni ile halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolünü sağlamak amacıyla Tımarlı ve Hacılar köylerine giriş ve çıkışlarının 11.11.2020 Çarşamba günü saat 24.00'ten itibaren kapatılarak tamamının 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
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