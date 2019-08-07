Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 2 milyon liralık kaçak termos bardak ele geçirildi
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Çankırı'da 2 milyon liralık kaçak termos bardak ele geçirildi

2 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 171 bin lira olan 33 bin 400 kaçak termos bardak ele geçirildi.

Çankırı'da 2 milyon liralık kaçak termos bardak ele geçirildi, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 171 bin lira olan 33 bin 400 kaçak termos bardak ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine takılan bir firmanın yüksek vergili eşyayı transit olarak taşırken kaçakçılık yapabileceği şüphesi üzerine, firma yükünü taşıyan araçlar hakkında güzergah üzerindeki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine haber verildi. Yunanistan'dan transit olarak Gürcistan'a yük taşıyan tırın uydu üzerinden takibi amacıyla tıra araç takip cihazı takıldı.
Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden anlık takibe alınan şüpheli tırın güzergah ihlali yaptığı tespit edilince Ankara Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı mobil ekiplere haber verildi. Sistem üzerinden Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde durduğu saptanan araca müdahale için harekete geçen mobil ekipler, tırı gece otoyol kenarında gümrük mührü kopartılmış halde, yükünü başka bir aracın dorsesine boşaltırken yakaladı.
Gerçekleştirilen operasyonda vergileri ödenmeksizin kaçak yollardan yurda sokulmak istenen 668 koli içerisinde piyasa değeri 2 milyon 171 bin lira olan toplam 33 bin 400 termos bardak ele geçirildi.
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında Kurşunlu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:59 Kaynak: AA
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