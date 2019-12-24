Çankırı'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çankırı'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özcan Özdilek (46) yönetimindeki 14 AK 387 plakalı tır, İstanbul- Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar (40) idaresindeki 78 SU 191 plakalı inşaat demiri yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, Özcan Özdilek ile aynı tırda bulunan Muhammet Arık (45) olay yerinde hayatını kaybederken diğer tırın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı tırda bulunan Ömer Aktar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kurşunlu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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