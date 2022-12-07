Çankırı'da 2 zincir market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Çankırı'da 2 zincir market şubesi, evrak eksikliği nedeniyle kapatıldı

07.12.2022 18:01

ÇANKIRI'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini evrak eksikliği nedeniyle kapattı.

ÇANKIRI'da zincir marketlere yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, 2 market şubesini evrak eksikliği nedeniyle kapattı. Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye para cezası uyguladı.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılık ile sürdüreceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Çankırı, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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