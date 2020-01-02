Çankırı'da 2019 yılında 691 çift evliliğe

Çankırı'da 2019 yılında 691 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, 691 çiftin evlenmek için belediyeye başvurduğu belirtildi.

Evlilik başvurusu yapanların 40'ının yabancı uyruklu olduğu, 58 kişinin de izin belgesiyle başka şehirde evlendiğini belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çankırı Belediyesinin ekonomik bir nikah töreni için alternatif sunduğu Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi nikah salonu ise 12 çiftin mutlu gününe ev sahipliği yaptı. 2019 yılında yapılan evliliklerde 6 çift, özel bir tarih olması sebebi ile 09.09.2019 tarihinde evlenmeyi tercih etti. Gelenek bu yıl da bozulmayarak evliliğe adım atan çiftler, en çok yaz aylarında evlendi. 2019 yılı Ağustos ayı 121 nikah ile rekor kırarken, temmuz ayı da 112 nikah ile en çok nikah akdi gerçekleştirilen ikinci ay oldu."