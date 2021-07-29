Çankırı'da '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' sona erdi

ÇANKIRI'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakaları sona erdi.

Kurşunlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, 23 ilden 66 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Çarşamba günü başlayan şampiyonada, başarılı olanlar milli takımda ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve protokol tarafından verildi.

Erkekler oturarak sağ kol müsabakalarında; 55 kilogramda Fatih Çıkmaz, 65 kilogramda Akın Demir , 75 kilogramda Gökhan Seven, 75 + kilogramda Mustafa Dinleyici birinci oldu. Erkekler ayakta sağ kol müsabakalarında; 60 kilogramda Mehmet Kaya , 70 kilogramda Kenan Eroğlu, 80 kilogramda Yılmaz Fazıloğulları, 90 kilogramda Ömer Aydın , 90 + kilogramda İlhan Memiş ilk sırayı aldı. Erkekler oturarak sol kol müsabakalarında; 55 kilogramda Ferhat Çıkmaz, 65 kilogramda Akın Demir, 75 kilogramda Gökhan Seven, 75 + kilogramda Ümit Burunlular birinci oldu. Erkekler ayakta sok kol karşılaşmalarında ise 55 kilogramda Umut Resul İlkılıç, 60 kilogramda Mehmet Kaya, 70 kilogramda Kenan Eroğlu, 80 kilogramda Ahmet Bozdemir, 90 kilogramda Olcay Avşar, 90 + kilogramda İlhan Memiş ilk sırayı aldı.

Kadınlar oturarak sağ kolda, 65 kilogramda Oya Aydın, 65 + kilogramda Meryem Yıldırım Sevci, kadınlar ayakta sağ kolda, 65 kilogramda Aynur Bozdemir, 65 + kilogramda Hanife Aydın birinciliği elde etti. Kadınlar oturarak sol kolda; 65 kilogramda Oya Aydın, 65 + kilogramda Meryem Yıldırım Sevci birinci olurken kadınlar ayakta sol kolda ise 65 kilogramda Gülçin Savun, 65 + kilogramda Zeynep Yılmaz, 50 kilogramda Sevim Top, 50 + kilogramda Sude Naz Cin ilk sırayı aldı.