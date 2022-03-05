Çankırı'da 23 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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Çankırı'da 23 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

05.03.2022 14:32
Çankırı'da 23 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde, saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'daki terör saldırısında ve vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu vurgulayan Ayaz, "Belki Çankırı tarihindeki tek terör saldırısında hayatını kaybetmiş şehitlerimizi anmak, hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bir araya geldik. Allah tekrarını göstermesin. Belediyemizin çalışmaları burada devam etmekte. Belediye Başkanımız da yakından ilgileniyor. Şehitlerimizin anısına, en azından yoldan geçenlerin burada ne olduğunu bilmeleri adına, onlara yakışır bir anıt burada bulunacak yeni düzenleme çerçevesinde. Böylece yılın 365 gününde burada şehit olan vatandaşlarımızın hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar da Çankırı'nın vatan savunmasında her zaman öne çıktığını, nüfus oranına göre en çok şehit ve gazi veren illerin başında geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Ayhan Çevik, Çankırı, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 23 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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