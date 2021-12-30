Çankırı'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Araştırma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibey köyü mevkisinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ve Dedeköy köyünde evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 7 kişi suç unsurları ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.