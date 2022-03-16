Çankırı'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

16.03.2022 11:40
Çankırı'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Orta ilçesi Buğuören ve Sakarcaören köylerinde meydana gelen pulluk hırsızlığı ihbarları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, hırsızlığı A.K, M.K. ve M.I'nın gerçekleştirdiği, çaldıkları pullukları da sattıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların çaldıkları pulluklar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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Son dakika haberleri | Pulluk hırsızları jandarmadan kaçamadı: 3 gözaltı Son dakika haberleri | Pulluk hırsızları jandarmadan kaçamadı: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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