Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni kapsamında Anıt Alanına çelenk bırakıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki pek çok programda kutlama ve çeşitli etkinliklere tedbirler uygulandı. Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı da tedbirler kapsamında diğer etkinlikler kısıtlanarak sadece anıt alanına protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu.

Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çankırı Belediyesi tarafından anıt alanına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında program sona erdi. - ÇANKIRI