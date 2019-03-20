Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çankırı'da 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

37 dakika önce

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Çankırı'da 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun- İstanbul kara yolu Kurşunlu ilçesi yakınlarında, yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 30 düzensiz göçmen tespit edildi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüsü ile otobüsteki bir şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:30 Kaynak: AA

Samsun, İstanbul, Kurşunlu, Çankırı, Güncel
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