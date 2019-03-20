Çankırı'da 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çankırı
'nın Kurşunlu
ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun- İstanbul
kara yolu Kurşunlu ilçesi yakınlarında, yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Afganistan
ve Pakistan
uyruklu düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüsü ile otobüsteki bir şüpheli gözaltına alındı.