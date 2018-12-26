Çankırı'da 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
44 dakika önce
Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Çankırı
'da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Çankırı Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah
işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: AA
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi