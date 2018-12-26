Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Çankırı'da 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

44 dakika önce

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Çankırı'da 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Çankırı Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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