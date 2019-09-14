Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çerkeş'te bu sabah da saat 09.00'da 4,7; 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları yaşanmıştı.
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