Son Dakika Haberleri: Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çerkeş'te bu sabah da saat 09.00'da 4,7; 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları yaşanmıştı.

Çankırı, Çerkeş, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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