Çankırı'da "5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" semineri - Son Dakika

Çankırı'da "5-11Ekim Disleksi Farkındalık Haftası" kapsamında seminer düzenlendi.

Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen seminerde, özel eğitim öğretmeni Ahmet Mükerrem Ünal katılımcıları bilgilendirdi.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen ve okul öncesi ile ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin ilk bölümünde, özel öğrenme güçlüğü tanımı, özel öğrenme güçlüğünün kökeni, özel öğrenme güçlüğünün yaygınlığı, özel öğrenme güçlüğünün sınıflandırılması, disleksi, eşlik eden tanılar ve erken tanı gibi konulara değinilirken, seminerin ikinci bölümünde ise öğretmenlerden gelen sorular cevaplandırıldı.