Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi

24.03.2022 13:17
Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi

Çankırı'da bir iş yerinde kaçak 52 bin 600 makaron ele geçirildi.

Çankırı'da bir iş yerinde kaçak 52 bin 600 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tütün ve tütün mamulü üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, bandrol bulunmayan ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen toplam 52 bin 600 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E. ve M.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çankırı, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da 52 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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