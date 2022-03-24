Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi

24.03.2022 12:22
Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir iş erinde yapılan aramalarda sahte bandrollü 52 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından bir iş erinde yapılan aramalarda sahte bandrollü 52 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı il merkezinde kaçak makaron sattığı tespit edilen bir iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 52 bin 600 adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili R.E. ve M.E. isimli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Çankırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da 52 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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